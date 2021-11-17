Мензелинский район, Татарстан, 17 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В лесном массиве в районе села Подгорный Такермен Мензелинского района Татарии была обнаружена нарколаборатория, которая располагалась в установленной среди деревьев походной палатке. Правоохранители задержали троих подозреваемых в незаконном изготовлении наркотических средств, сообщает МВД по РТ.

Наркотики

Полицейские обнаружили в палатке прекурсоры и химические реактивы, общий вес которых составил 11 килограммов, а также лабораторное оборудование и другие предметы, предназначенные для изготовления запрещенных веществ.

По оперативной информации, задержанные выполняли роли «варщиков» синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело, фигуранты задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, у 33-летнего жителя Санкт-Петербурга на стационарном посту полиции в Татарии автоинспекторы обнаружили в багажном отсеке автомобиля полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом внутри. По результатам исследований, изъятое является наркотическим веществом общей массой более 17 кг.

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