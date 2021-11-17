Москва, , 16:41 — REGNUM Сертификация оператора газопровода «Северный поток — 2» произошла не по инициативе Германии. Об этом 17 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газопровод «Северный поток — 2» Pjotr Mahhonin

По словам эксперта это решение было принято под давлением США, которые заинтересованы в срыве выгодного для России и Германии экономического проекта.

«Откладывание сертификации — это не решение Германии. Это закулисная игра Вашингтона. Это те тайные механизмы воздействия на европейских политиков, которые скрыты от посторонних глаз. Это то, что называется «тайной дипломатией». Это работа в том числе берлинской резидентуры ЦРУ», — сказал Коротченко.

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