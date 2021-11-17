Анкара, , 16:22 — REGNUM Сейсмические толчки магнитудой 5,0 произошли в одной из западных провинций Турции, сообщает 17 ноября турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение

По данным сейсмологов, эпицентр этих подземных толчков расположен на территории провинции Дюздже, а очаг землетрясения находился на глубине 18 км.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

По некоторым данным, землетрясение ощущалось в ряде районов Стамбула.

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