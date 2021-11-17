Приштина, , 17:38 — REGNUM Косово будет непросто выдержать давление международного сообщества по поводу формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Такое мнение высказал корреспондент косовского издания Koha Августин Пальокай.

Карта Косово Sémhur, перевод Переход Артур

«Косово будет нелегко выстоять против давления, причём не только Брюсселя, так как Брюссель не был бы важен, если бы за ним не стояли Берлин, Париж, Вена и Вашингтон. Вызов для Косово в том, что оно действительно обязалось (сформировать Сообщество сербских муниципалитетов — ИА REGNUM). Я не верю, что Приштина может избежать ответственности за формирование Сообщества», — сказал Пальокай в интервью телеканалу KTV Interaktiv.

По словам корреспондента, проблема в том, что Сербия требует, чтобы было сформировано именно Сообщество сербских муниципалитетов, в то время как Приштина называет его просто «Сообщество».

«Косово не согласно на ассоциацию, которая была бы третьим уровнем власти. Как действующее правительство ранее заявляло, Косово не допустит создания своеобразной Республики Сербской на своей территории», — заявил Пальокай.

Напомним, что формирование Сообщества сербских муниципалитетов предусмотрено Брюссельским соглашением 2013 года.