Краснодар, 17 ноября 2021, 16:18 — REGNUM Церемония вступления в должность мэра Краснодара Андрея Алексеенко состоялась 17 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший первый заместитель губернатора Кубани Андрей Алексеенко был избран на пост мэра Краснодара решением гордумы сегодня, 17 ноября. Ранее он был назначен первым заместителем главы города и исполнял обязанности мэра. Прежний глава кубанской столицы Евгений Первышов в сентябре был избран депутатом Государственной думы.
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