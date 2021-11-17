Краснодар, , 16:18 — REGNUM Церемония вступления в должность мэра Краснодара Андрея Алексеенко состоялась 17 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Администрация Краснодара Krd.ru

«В должности главы Краснодара вам предстоит сделать еще больше для его процветания, укрепления статуса города-миллионника, лидера среди муниципалитетов. Краевая столица должна наращивать собственные доходы, привлекать инвестиции во все отрасли, активнее участвовать в национальных проектах и федеральных программах», — говорится в тексте поздравления от имени губернатора края Вениамина Кондратьева.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший первый заместитель губернатора Кубани Андрей Алексеенко был избран на пост мэра Краснодара решением гордумы сегодня, 17 ноября. Ранее он был назначен первым заместителем главы города и исполнял обязанности мэра. Прежний глава кубанской столицы Евгений Первышов в сентябре был избран депутатом Государственной думы.

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