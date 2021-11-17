Афины , , 16:17 — REGNUM Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу возложила венок в Афинском политехническом институте в честь 48-й годовщины исторического студенческого восстания против хунты 1967−1974 годов в Греции. Об этом сообщает AMNA 17 17 ноября.

Катерина Сакелларопулу Presidency gr

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«Политехническое восстание в ноябре 1973 года стало кульминацией сопротивления военной диктатуре. Мы чтим память жертв, студентов и всех борцов, которые выступили против насилия и беззакония. Их жертвы, а также их любовь к свободе и демократии все еще вдохновляют нас», — сказала она.

Сегодня молодые люди, которые после экономического кризиса также переживают пандемию, вынуждены жить в сложном мире, полном вызовов и неопределенностей, подчеркнула Сакелларопулу в своем заявлении. Этих людей необходимо поддержать, как и их надежды на лучшее будущее в контексте открытого общества.