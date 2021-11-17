Ташкент, , 16:17 — REGNUM Делегация Узбекистана в Брюсселе провела встречу с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем. Как сообщает 17 ноября МИД Узбекистана, узбекскую делегацию возглавил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

«Обсуждены актуальные вопросы узбекско-европейского взаимодействия, которое в последние годы демонстрирует положительную динамику и наполняется практическим содержанием», — говорится в сообщении.

Сообщается, что рассмотрены ход выполнения совместных программ и перспективы для реализации новых проектов в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Отмечена важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также эффективного использования механизма «GSP+» в торговле между Узбекистаном и ЕС», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана также сообщает, что достигнута договоренность о тщательной и качественной подготовке к предстоящим двусторонним и многосторонним мероприятиям.

В числе таких мероприятий — заседание Комитета парламентского сотрудничества «Узбекистан — ЕС», министерская встрече «Европейский Союз — Центральная Азия», форум «Евросоюз — Центральная Азия» по туризму и другие.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане», сообщает МИД.