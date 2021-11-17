Тбилиси, , 16:17 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку, не нуждается в том, чтобы его переводили из тюремной больницы в гражданскую клинику, к тому же это связано с определёнными рисками. Об том заявил журналиста председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии Канал Georgian Public Broadcaster

«При переводе Саакашвили в гражданскую клинику, мы видим серьёзные риски с точки зрения безопасности. Конечно, мы верим, что правоохранительные органы сделают всё во избежание этого, но ставить под угрозу жизни и здоровье людей — это, безусловно, серьёзная дилемма», — сказал Кобахидзе.

Он также назвал требование Саакашвили о переводе в клинику «прихотью». Лидер «Мечты» напомнил, что после обращения адвокатов экс-президента в Страсбургский суд, там решили, что Саакашвили должен прекратить голодовку. Ранее Кобахидзе называл голодовку экс-президента «фейком».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.

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