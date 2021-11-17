Лондон, , 16:13 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис повторил своему британскому коллеге Борису Джонсону постоянное требование Греции о возвращении мраморных скульптур Парфенона. Беседа состоялась в Лондоне во вторник, 16 ноября, сообщает AMNA со ссылкой на источники в правительстве Греции.

Парфенон A.Savin

Мицотакис отметил, что пришло время удовлетворить справедливую просьбу Греции и позаботиться о полной реставрации Парфенона.

Говоря об этом вопросе греческим журналистам в Лондоне после встречи с Джонсоном, Мицотакис сказал, что «наша просьба не является вспышкой. Мы будем методично настаивать на создании в британском общественном мнении необходимых оснований для необходимости воссоединения мраморных скульптур Парфенона со скульптурами Музея Акрополя. Это важный вопрос, который касается наших двусторонних отношений», — подчеркнул он.

Более того, он добавил: «Это не юридический вопрос как таковой, это, прежде всего, как принципиальный, так и политический вопрос», и в заключение он сказал, что Греция будет «использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения этой нашей цели».