Москва, 17 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Лекарство от «Дельта» и «гамма"-штаммов COVID-19 разработано Институтом молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, заявил 17 ноября директор института Александр Макаров на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Лекарство

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Отметив, что в 2020 году институтом одной из первых была разработана тест-система для анализа антител против COVID-19, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным пациентам, Макаров сказал:

«С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками ФМБА и учёными Сибирской академии наук мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе «Дельта» и «Гамма» варианты».

Учёный добавил, что лекарство «не уступает результатам применения известного американского препарата Regeneron».