Бишкек, , 16:10 — REGNUM Фонд обязательного медстрахования Киргизии выплатил за октябрь почти 44,4 млн сомов (около 37 млн рублей) медикам, занимавшимся лечением коронавирусных пациентов в «красных зонах». Об этом сообщает пресс-служба ФОМС сегодня, 17 ноября.

Киргизские медики President.kg

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В общей сложности такие компенсации получил 3 931 сотрудник организаций здравоохранения республики.

Среди них 825 врачей, 1 599 медицинских сестёр, 535 санитарок и 972 представителя персонала, задействованного в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также за август — сентябрь текущего года фонд выделил свыше 258,1 млн сомов (221,7 млн рублей) на компенсационные выплаты для 19 404 медицинских и прочих работников задействованных в очаговых территориях.