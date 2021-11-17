Кабул, , 16:09 — REGNUM Ещё один взрыв прогремел в западной части Кабула, сообщает 17 ноября афганское информагентство Aamaj News.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

По утверждению агентства, взрыв произошел в районе Дехбори, сработала бомба, заложенная в одном из транспортных средств.

В результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек, еще трое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, менее часа назад в кабульском районе Даште-Барчи был взорван пассажирский микроавтобус, жертвами стали трое человек.

Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Афганистана произошел взрыв