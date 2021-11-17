Лондон, , 16:09 — REGNUM Полный спектр отношений между Грецией и Великобританией и пути их дальнейшего углубления обсуждались на встрече премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Лондоне во вторник, 16 ноября. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на источники в правительстве Греции.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party

Мицотакис приветствовал продолжение диалога между Грецией и Великобританией по Протоколу Северной Ирландии и подчеркнул необходимость его реализации в контексте обязательств Соединенного Королевства по Соглашению о выходе Великобритании из ЕС.

Дестабилизирующая роль Турции в Восточном Средиземноморье была еще одной проблемой, упомянутой Мицотакисом, которая, по его словам, оставляет мало места для оптимизма в плане диалога. Греция, добавил он, всегда готова к такому диалогу в контексте международного права, морского права и уважения своих суверенных прав.

Премьер-министр Греции также поздравил Джонсона с его эффективным присутствием на саммите по изменению климата COP26, состоявшемся в Глазго, и отметил его усилия, направленные на достижение результата в вопросе, который является одновременно важным и сложным.