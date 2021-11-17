Тегеран, , 16:08 — REGNUM В рамках соглашения Специального представителя Исламской Республики Иран по Афганистану с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 16 ноября создано семь совместных ирано-афганских комитетов, сообщает Tasnim.

«Сегодня из-за противодействия некоторых иностранных государств, у афганского народа возникло много проблем, в частности, у Афганистана есть много финансовых ресурсов, которыми внешние силы не позволяют воспользоваться. Иран будет поддерживать афганский народ в развитии возможностей Афганистана. Интересы двух стран тесно переплетаются», — цитирует издание спецпредставителя Ирана по Афганистану Хасана Каземи Коми на церемонии открытия совместных комитетов.

По словам Коми, хотя оккупанты сегодня и покинули Афганистан, «но последствия этого зла ощущаются, и мы должны противодействовать бегству народа Афганистана из страны из-за проблем».

«Давайте доверять друг другу как братья, отложим бумажную волокиту и найдем области для сотрудничества», — подчеркнул спецпредставитель Ирана.

Он также заявил, что в комитетах, в первую очередь, необходимо обсудить потребности, а затем разработать дорожную карту для совместного сотрудничества двух стран с тем, чтобы работать на 5−10 летнюю перспективу.

«Мы прибыли для обсуждения вопросов содействия процветанию экономики Афганистана и обеспечения основы экспорта афганских товаров. Мы не просто заинтересованы в торговле, мы также хотим сотрудничать в области экспорта технических и инженерных услуг, чтобы проложить путь к процветанию Афганистана», — сказал Каземи Коми.

На торжественном открытии семи совместных ирано-афганских комитетов также присутствовали главы министерств сельского хозяйства, по делам беженцев, пограничных вопросов, информации и культуры, экономики и торговли и промышленности движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).