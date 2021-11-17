Воронеж, 17 ноября 2021, 16:08 — REGNUM Режим дистанционного обучения в Воронежском госуниверситете продлён до 27 ноября включительно, об этом сообщила пресс-служба вуза 17 ноября.
Отметим, что оперштаб региона рекомендовал всем вузам и профессиональным образовательным организациям продолжить онлайн обучение.
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Как сообщало ИА REGNUM, большинство воронежских вузов отправили студентов на дистанционное обучение ещё в октября, в частности, ВГУ ввел удалённую форму с 11 октября.