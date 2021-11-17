Волгоград, , 16:10 — REGNUM Установлена личность вандала, подозреваемого в осквернении памятного знака жертвам Холокоста в центре Волгограда. На счету задержанного 23-летнего злоумышленника также несколько разбойных нападений, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Боеприпасы задержанного Https://34.мвд.рф/

Памятный знак в сквере имени 8 Марта торжественно открыли 9 ноября, а 11 ноября в полицию поступило сообщение, что на красном гранитном кольце появились экстремистские призывы. Оперативники установили личность предполагаемого вандала — им оказался ранее судимый местный житель. По предварительным данным, мужчина приобрёл маску с прорезями для глаз, тёмную одежду, баллончик с краской и ночью нанёс оскорбительные надписи. При обыске в квартире злоумышленника обнаружены атрибутика и блокноты с записями экстремистского характера. Волгоградец сознался в содеянном.

«Полицейские также установили, что задержанный причастен к совершению двух разбойных нападений на территории города Волгограда — продуктовый магазин и ломбард. В одном из случаев в качестве оружия он использовал арбалет», — уточнили в УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с памятным знаком от занимаемой должности был освобождён председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов.

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