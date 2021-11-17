Обнинск, Калужская область, 17 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Калужской области 26-летняя жительница Обнинска судом признана виновной в причинение смерти по неосторожности своему пятилетнему ребенку, сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что 2 марта в Обнинске мать оставила пятилетнего ребенка на кухне без присмотра, а сама находилась в соседней комнате и слушала музыку в наушниках, не уделив должного внимания безопасности дочери. Девочка залезла на подоконник, открыла створку пластикового окна и упала с высоты седьмого этажа на землю. От полученных повреждений ребенок скончался на месте. Судебным следствием установлено, что на окнах квартиры стояли замки, запирающиеся на ключ, однако замок на кухне был неисправен, и имелась возможность открытия окна без ключа. При этом женщина знала, что ранее ребенок уже залезал самостоятельно на подоконник, и при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть возможность трагедии.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком один год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.