Джакарта, , 16:05 — REGNUM Во дворце президента Индонезии заявили о выплатах компенсации трем жителям, которые были раздавлены ветками деревьев, сообщает Kompas.

Вертолет Tricia123

«Мы выплатили компенсацию за медицинские расходы трем пострадавшим», — заявил глава секретариата президента Индонезии Херу Буди Хартоно.

Ветки повредил президентский вертолет, который пролетел слишком низко над верхушками деревьев. В вертолете находились президент и его окружение.

Как сообщало ИА REGNUM, видео, распространяемое в социальных сетях, показывает, как вертолет задел несколько деревьев и повредил магазин.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате крушения вертолета в Индонезии пострадали несколько человек