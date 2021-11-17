Никосия, 17 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Греция будет помогать Республике Кипр с ее усилиями в возобновлению переговоров по урегулированию кипрского вопроса, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прессе после встречи с кипрским коллегой Никосом Христодулидесом в Никосии во вторник, 16 ноября.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Вопрос должен быть урегулирован на основе Совета Безопасности ООН и европейского законодательства, подчеркнул министр.

«Наша позиция остается такой, согласно которой мы видим остров единым, свободным от оккупационных войск, свободным от устаревших гарантий. Мы будем продолжать осуждать незаконные действия Турции, которые не могут остаться без ответа на уровне ЕС», — отметил Дендиас.