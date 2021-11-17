Ереван, 17 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Баку затягивает процесс демаркации армяно-азербайджанской границы. Об этом 17 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

«Россия трижды предлагала начать демаркацию армяно-азербайджанской границы, но Баку все три раза затягивал процесс», — заявил глава армянского правительства.

Он добавил, что предлагал начать это процесс ещё в мае. Пашинян также отметил, что важно мирно разрешить ситуацию на границе, а все сделанные ранее Ереваном предложения остаются в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.