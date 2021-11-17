Москва, 17 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Руководитель МХАТа Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин». Об этом 17 ноября сообщает ТАСС.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

По словам Кехмана, он планирует убрать из репертуара ещё «три-четыре названия». «Мы вернёмся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — заявил он.

Ранее руководство МХАТа заявило о переносе на неопределённый срок постановки «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Причиной этому стали «плохие продажи» билетов.