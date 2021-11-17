Москва, 17 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,45%, отступая до $82 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Noonpost.net Нефтедобыча

«Низкая активность на торгах в Азии, вызванная ростом инфляционных рисков в Японии, дала шанс нефтемедведям вновь продавить котировки черного золота вниз. Однако снижение носит сдержанный характер.

Данные Американского института нефти накануне показали меньший, чем ожидалось, рост запасов, что несколько снижает опасения падения спроса на энергоносители в начале следующего года.

К тому же затягивание процесса запуска «Северного потока — 2» и остановка транзита нефти через Белоруссию из-за ремонтных работ вновь задрали цену газа на спотовом рынке выше $1100 за тысячу кубометров, что автоматически поддерживает спрос на альтернативное топливо.

Сегодня выходит отчет минэнэрго США по изменению запасов на прошлой неделе, который может определить дальнейшую динамику котировок.

Также сегодня ожидаются выступления представителей ФРС, которые могут дать ориентиры по дальнейшей монетарной политике в США, а значит, и темпам инфляции, защитным инструментом от которой является нефть», — пояснил эксперт.

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