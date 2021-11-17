Каракулинский район, Удмуртия, 17 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В ходе эпидрасследования после случая массового отравления учащихся Каракулинской средней школы были выявлены нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» и санитарных правил. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьная столовая

Нарушения касаются температуры хранения пищевых продуктов, «товарного соседства», технологии приготовления блюд, правил мытья оборудования и инвентаря, отбора и хранения суточных проб. Установлено, что не осуществлялся производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил и не проводилась генеральная уборка с дезинфекцией. Также были обнаружены продовольственные продукты с истекшим сроком годности.

В пробах готовой продукции и пищевого сырья обнаружены норовирусы. В результате составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении штрафа в отношении школы в размере 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за медицинской помощью на прошлой неделе обратились 32 учащихся Каракулинской средней школы. Из их числа восемь школьников — с подозрением на острую кишечную инфекцию, остальные — с признаками вирусной инфекции. Также к врачам обратились трое сотрудников учреждения. По факту массового отравления школьников возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). До конца недели школа работает в дистанционном режиме.

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