Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 15:56 — REGNUM Национальная полиция и Гражданская гвардия Испании арестовали в муниципалитете Са Побла (Мальорка) четырех из 13 мужчин, которые находились в бегах с 5 ноября после побега из самолета, летевшего из Марокко в Турцию и приземлившегося на испанском острове Пальма. Об этом сообщает агентство EFE.

Самолёт Gleb Osokin

Отмечается, что самолёт был вынужден совершить экстренную посадку из-за ложного сообщения о необходимости оказания медпомощи. После приземления указанные лица совершили побег.

По словам источников агентства в полиции, аресты были произведены накануне вечером, и задержанные предстанут перед судом в ближайшее время.