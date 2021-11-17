Москва, 17 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Идея Стокгольма направить своих военных на Украину может быть отголоском обиды на Россию, которая лишила Швецию шансов стать сверхдержавой. Об этом 17 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Óglaigh na hÉireann Армия Швеции

«Даже нейтральная Швеция, которая не член НАТО, не знаю ностальгия что ли по временам Карла XXII? Или снова появилось желание патронировать Украину?», — сказал Коротченко.

По его мнению, подобные военные инициативы могут быть фантомными болями Швеции от Полтавской битвы. Что касается Украины, то она готова пойти на что угодно, лишь бы получить поддержку против России.