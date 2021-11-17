Москва, , 15:56 — REGNUM Сегодня, 17 ноября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже падает на 1%, до 72,38 рубля. Евро теряет 0,86%, откатываясь до 82 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Хорошие данные по потребительской активности в США, опубликованные 16 ноября, несколько снизили опасения ужесточения монетарной политики ФРС. На этом фоне доллар слабеет к основным валютам, в том числе и к рублю.

Многие из тех, кто продавал российскую валюту, отыгрывая рост политических рисков, решили закрыть позиции, что позволяет рублю отыгрывать потери последних дней. Также на доллар давит обсуждение вопроса о новом повышении потолка госдолга США.

Дополнительно российскую валюту поддерживает продажа экспортерами выручки для расчетов по налогам и готовность Минфина разместить ещё на 30 млн ОФЗ. В пользу рубля играет продолжающееся ралли на мировых рынках цветных металлов, а вот нефть пока смотрится слабо.

Тем не менее, до конца недели рубль имеет шансы ещё несколько укрепиться, если только новые политические риски не поддержат «медведей».

Долгосрочно российская валюта выглядит весьма перспективно. Кроме того, доллар может ослабить выбор «голубиной» фигуры на пост нового главы ФРС — решение этого вопроса ожидается в ближайшие дни», — пояснил эксперт.

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