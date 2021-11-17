Редвуд-Сити, США, 17 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Популярная видеоигра The Sims 4 получит новый набор контента, в который войдут различные «нетрадиционные» виды мужской одежды. Об этом 17 ноября сообщает портал PCGamesN.

Electronic Arts Игра The Sims 4

Набор создаётся в сотрудничестве с брендом одежды Stefan Cooke. PCGamesN отмечает, что самым необычным предметом гардероба в нём станут мужские юбки.

Напомним, что The Sims 4 — это игра-симулятор жизни от американской студии Maxis. В ней геймеры могут создать своих уникальных персонажей и прожить их жизнь от младенчества до глубокой старости.