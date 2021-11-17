Ульяновск, , 15:52 — REGNUM 16 ноября состоялось размещение 3 млрд рублей облигаций Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Регион разместил четвёртый облигационный займ. Величина купона установлена на уровне 9,55% годовых сроком на пять лет.

В министерстве финансов Ульяновской области отмечают, что суммарный спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 3,4 раза (в 2020 году — в 2,7 раза), рост интереса частных инвесторов составил 12,4% от выпуска или 0,4 млрд рублей.

По данным региональных властей, в 2021 году Ульяновская область стала третьим субъектом, который привлекает средства через финансовые рынки. Чиновники поясняют, что размещение облигаций позволит заместить краткосрочный долг на долгосрочный, не увеличивая при этом долговую нагрузку бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что нужны «серьёзные финансовые затраты и системные шаги в бюджетной политике», что повысить качество жизни людей. В числе ключевых направлений он выделил долговую политику, оздоровление бюджета и наращивание доходов.