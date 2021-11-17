София, , 15:52 — REGNUM Городские власти Софии объявили о намерении предоставить 8,5 миллионов левов ($4,6 млн.) на поддержку городской транспортной инфраструктуры болгарской столицы. Об этом 17 ноября сообщила софийская газета «Дума».

Согласно официальной информации, действующий софийский мэр Йорданка Фандакова подписала документ о финансовой поддержке местных трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов. Кроме того, администрация Софии планирует предоставить около 1 миллиона левов ($580 тыс.) для строительства новых станций столичного метрополитена.

Напомним, ранее в Софии из-за недостатка бюджетного финансирования свою работу прекратили десятки государственных транспортных фирм. В ряде районов города было ограничено движение наземного и подземного транспорта болгарской столицы.