Цхинвал, , 15:51 — REGNUM На территории всей Южной Осетии 18 ноября будет отключено электричество. Об этом агентству «Рес» сообщил генеральный директор ГУП «Энергоресурс» Алан Габараев.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

«В связи с подключением новой резервной кабельной линии, проведенной через Рокский тоннель, будет прекращена подача электроэнергии в республику в четверг, 18 ноября, с 9.00 до 16.00 часов», — сказал Габараев.

Он отметил, что это — вынужденная мера. После завершения работ по проведению из России резервной ЛЭП, по словам главы предприятия, в Южной Осетии не будет перебоев с подачей электроэнергии.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в случае аварий на единственной ЛЭП, по которой электроэнергия поступает из России, без света остаются все абоненты в республике. Эта ситуация длится десятилетиями. Резервный кабель должен начать работать к концу текущего года.