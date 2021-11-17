Турин, Италия, , 15:51 — REGNUM Греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы. Об этом 17 ноября сообщает Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

Стефанос Циципас (сс) Carine06

«Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP из-за травмы правого локтя. Желаем всего наилучшего в восстановлении, Стеф!» — говорится в сообщении.

Вместо Циципаса на турнире сыграет британский теннисист Кэмерон Норри.

Ранее Циципас проиграл Андрею Рублёву в первом матче на турнире со счётом 4:6, 4:6, после чего должен был сыграть с Каспером Руудом и Новаком Джоковичем.

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