Ханты-Мансийск, , 15:49 — REGNUM В Югре основную нагрузку на окружающую среду формируют выбросы в результате производства электроэнергии и деятельности нефтегазодобывающих компаний. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на ежегодной пресс-конференции.

Парниковые газы A loose necktieA loose necktie

Например, только от ГРЭС в 2020 году суммарные выбросы углекислого газа в Югре составили 29,4 млн тонн. Нефтяным компаниям при реализации комплекса природоохранных мероприятий в регионе удалось сократить выбросы парниковых газов с 121,2 млн тонн в 1990 году до 105,4 млн тонн эквивалента углекислого газа в 2020 году — на 13%.

На проекты по повышению уровня использования попутного нефтяного газа организациями нефтегазового комплекса Югры инвестировано более 230 млрд рублей.

«Ряд компаний на своих лицензионных участках уже приступил к работам по оценке баланса выбросов и поглощений парниковых газов в целях разработки долгосрочных программ по достижению углеродной нейтральности», — отметила Наталья Комарова.