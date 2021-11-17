Кэри, США, , 15:49 — REGNUM Глава Epic Games Тим Суини заявил, что компания работает над созданием единого игрового магазина, который объединит покупки геймеров со всех платформ. Об этом 17 ноября пишет PC Gamer.

Fortnite © Epic Games

«Сейчас миру действительно нужен единый магазин, работающий со всеми платформами, — рассказывает Суини. — Сейчас право собственности на программное обеспечение разделено между App Store, Google Play, а также магазинами на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch». Однако подробностей своей разработки глава Epic Games пока не раскрыл.

Напомним, что Тим Суини основал Epic Games в 1991 году. Настоящая известность к разработчику пришла после создания игрового движка Unreal Engine.

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