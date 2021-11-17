Кэри, США, 17 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Глава Epic Games Тим Суини заявил, что компания работает над созданием единого игрового магазина, который объединит покупки геймеров со всех платформ. Об этом 17 ноября пишет PC Gamer.

Epic Games Fortnite

«Сейчас миру действительно нужен единый магазин, работающий со всеми платформами, — рассказывает Суини. — Сейчас право собственности на программное обеспечение разделено между App Store, Google Play, а также магазинами на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch». Однако подробностей своей разработки глава Epic Games пока не раскрыл.

Напомним, что Тим Суини основал Epic Games в 1991 году. Настоящая известность к разработчику пришла после создания игрового движка Unreal Engine.