Москва, 17 ноября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Немецкие бюрократы, придумывающие всё новые причины для затягивания сертификации газопровода «Северного потока — 2», скорее, ориентируются не на немецких политиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Версия о том, что ими движет стремление дождаться формирования новой коалиции по итогам выборов в Бундестаг, выглядит странно.

Тогда и вся прочая деятельность чиновников до этого момента должна была бы быть заморожена. А то вдруг новое правительство ФРГ не одобрит.

Но вряд ли в немецкой политической практике существует система наказания чиновников за то, что они исполняли свои обязанности при прежнем правительстве в рамках заключенных ранее договоров и по принятым в тот период процедурам.

А процесс сертификации уже вышел за рамки стандартной процедуры и даже «итальянской забастовки» — для него придумываются всё новые препоны.

Так, в частности, за много лет, в том числе при запуске «СП-1» и на всех предыдущих этапах «СП-2» никому не мешал статус оператора проекта как швейцарской компании.

И тут вдруг срочно потребовалось компанию пересоздавать как немецкую. А что будет дальше? Заявят, что разрешения, ранее выданные швейцарской компании, для немецкой недействительны? Или что надо договариваться по новой и на новых условиях.

Также ни разу в прошлом не вставал вопрос об участии в сертификации газопроводов компаний из стран, по территории которых эти газопроводы не проходят.

Тут явные признаки того, что чиновники исполняют волю не своего правительства, действующего или будущего, а некоей третьей стороны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что приостановка в ФРГ сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины.

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