Таллин, 17 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал остановить рвущихся в ЕС мигрантов взамен на признание его главой государства и отмену санкций. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает 17 ноября портал ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По её словам, Лукашенко хочет, чтобы Евросоюз отменил введённые против Белоруссии санкции и признал его президентом страны. Тогда белорусский лидер сможет продолжать управлять государством.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил 17 ноября на брифинге, что кабинет министров не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, однако считает необходимыми переговоры с ним для помощи беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, состоявшемся 15 ноября. Белорусский лидер рассказал Меркель о предложениях по урегулированию ситуации на границе с Польшей.

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