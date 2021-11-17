Уфа, , 16:01 — REGNUM 50 трамваев могут поступить в Уфу из Москвы. Об этом 17 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов в Москве на площадке XV Международного форума «Транспорт России».

Трамвай

«Может быть, это не идеальное решение, но мы попросили мэрию Москвы передать нам парк трамваев, которые они меняют. Дело в том, что у них износ всего 50%, тогда как у наших трамваев — 90%. Таким образом, скоро к нам в Уфу придут 50 трамваев. Мы проведём их реновацию», — приводит пресс-служба правительства региона слова Хабиров, который отметил, что это будет существенной поддержкой системы городского транспорта Уфы.

Глава республики отметил, что это будет не только безопасно для пассажиров, но и эстетически красиво.

«Это уже не те старые трамваи, которые у нас ездят», — заверил глава региона, отметив, что руководство Башкирии смотрит на Москву как на пример того, как можно грамотно и постепенно создать одну из лучших систем общественного транспорта в России.

Он сообщил, что была достигнута договоренность о том, что научно-исследовательский институт «МосТрансПроект», занимающийся «расшивкой» всех проблем транспорта в Москве, подготовит для Башкирии дорожную карту по развитию транспортной системы региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию для Уфы поступили новые автобусы.