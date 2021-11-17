Шиловский район, Рязанская область, 17 ноября 2021, 16:00 — REGNUM В Рязанской области начинаются выплаты компенсаций членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.
Единовременное пособие в размере одного миллиона рублей установлено для супруги или супруга, детей, родителей и лиц, находившихся на иждивении работников, погибших в результате взрыва в производственном цехе ООО «Разряд».
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» произошёл 22 октября 2021 года. Погибла вся смена — 17 человек.