Москва, 17 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В мире идет глобальная геополитическая конкуренция, в рамках которой США пытаются ослабить Россию. Об этом 17 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Идет глобальная геополитическая конкуренция. Главный режиссёр её в Вашингтоне. Разумеется, американские правящие элиты кровно заинтересованы в том, чтобы ослаблять Россию, дестабилизировать, демонизировать её», — сказал эксперт.

По его словам, такие действия объясняются тем, что, теряя политическую и военную мощь США все-таки по-прежнему претендуют на глобальную мировую гегемонию. Главным же инструментом ослабления России планируется сделать Украину.

«Почему все концентрируется вокруг Украина. Почему? Потому что Украина — острие копья, направленного против России. Это таран, это глобальный проект западных геополитических элит — сделать из Украины разрушителя Российской Федерации, АнтиРоссию», — сказал Коротченко.