Лиссабон, 17 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Португальский нобелевский лауреат Жозе Сарамаго посмертно награжден Орденом Камоэнса. Об этом пишет агентство EFE.

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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза вручил награду накануне вечером в Лиссабоне вдове писателя Пилар дель Рио.

Церемония награждения состоялась за несколько минут до начала концерта, посвященного столетию Сарамаго, в муниципальном театре Сан-Луис в Лиссабоне.