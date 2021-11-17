Глазовский район, Удмуртия, 17 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Специалисты отдела археологии музея «Иднакар» открыли уникальное поселение XIV века в Глазовском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба музея на своей странице в социальной сети.

Vk.com/idnakarmuseum Джучидский данг — одна из находок, датирующая памятник

Найденный при полевых работах материал можно охарактеризовать как послечепецкий и обозначить четкими временными рамками.

Ранее считалось, что поселенческая активность в бассейне среднего течения Чепцы угасла в XIII веке с исчезновением чепецкой археологической культуры. Прежде памятники этого периода в данном регионе не были известны.

Обнаруженное поселение является первым достоверным и безошибочно датированным селищем золотоордынского времени на чепецких землях, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники новосибирского Института археологии и этнографии представили результаты раскопок памятников Усть-Тартас-2 и Тартас-1 (Венгерово). Там была найдена статуэтка в виде головы лося, уникальные бронзовые украшения, а также ямы для квашения рыбы.

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