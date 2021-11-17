Москва, 17 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени в Афганистане могут произойти полный крах экономики и социальной сферы, а также гуманитарная катастрофа. Об этом 17 ноября заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ходе встречи секретарей совбезов государств — участников СНГ в Москве.

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«Уже в ближайшей перспективе велика вероятность наступления в Афганистане полного краха экономики, социальной сферы и возникновения гуманитарной катастрофы», — сказал он.

Кроме того, Зась отметил, что, по его мнению, активизация в стране террористов и расширение производства наркотиков в Афганистане отразятся на безопасности всех стран этого региона.

Также он добавил, что в стране может произойти усиление внутреннего вооруженного противостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков».