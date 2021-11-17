Симферополь, , 15:42 — REGNUM В Республике Крым ресторанам разрешили доставку блюд в период с 23:00 до 08:00 — посетителей в этот период предприятия общественного питания принимать по-прежнему не смогут. Соответствующие изменения 17 ноября в указ о введении в регионе режима повышенной готовности внёс глава Крыма Сергей Аксёнов. Документ размещён на сайте правительства Крыма.

Введение QR-кодов Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

«В период с 23:00 до 08:00 предоставление услуг потребителям в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке продуктов питания и предоставления услуг предприятиями общественного питания, расположенными на территории транспортной инфраструктуры», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в на территории Республики Крым предприятия общественного питания могут принимать посетителей только при условии наличия у них документа либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенный коронавирус, или отрицательного результата ПЦР-теста.