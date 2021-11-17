Вашингтон, 17 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Менеджер по работе с сообществом в 343 Industries Брайан Джеррард заявил, что разработчики Halo Infinite знают о проблемах с боевым пропуском игры. Об этом 17 ноября пишет издание PC Gamer.

343 Industries Halo Infinite

Джеррард отметил, что сейчас разработчики занимаются сбором данных о различных ошибках и неудачных решениях в мультиплеере Halo Infinite. Он также поблагодарил всех геймеров, которые уже опробовали игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, геймеры назвали боевой пропуск в Halo Infinite «полный отстоем». По словам игроков, победы в матчах и другие достижения не дают им необходимого количества очков опыта.