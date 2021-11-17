Москва, , 15:41 — REGNUM Не секрет, что задачи сдерживания инфляции для Центробанка РФ имеют более высокий приоритет, чем поддержание экономического роста. И с тем, что уровень ставки отражается на инфляции со значительным временным лагом, спорить бессмысленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Инфляция Pixabay.com

«Однако не стоит забывать о том, что на деловой активности в стране уровень ставки ЦБ сказывается значительно сильнее, чем на инфляции. К тому же, если негативный эффект от повышения ставки в этой сфере проявляется быстро, то вот её снижение позволяет вновь оживить экономику с гораздо большим временным лагом.

Упрощённо говоря, к тому моменту, когда удорожание кредитов приведет к снижению темпов инфляции, экономика уже может войти в рецессию, и для того, чтобы этот процесс остановить, потребуются куда большие денежные вливания.

Ведь даже сама угроза удорожания кредитов, еще до того, как банки отреагируют на решение ЦБ, побуждает бизнес к большей осторожности и отказа от новых проектов.

А вот увеличение производства может начаться лишь после того, как банки снизят ставки, бизнес рискнет привлечь по ним деньги, вложит их в конкретные проекты, деньги реализуются в конкретные производственные мощности, и лишь тогда они начнут работать и вносить вклад в ВВП.

При этом, сокращение деловой активности может дополнительно ускорять инфляционные процессы за счет роста логистических издержек и снижения предложения товаров и услуг на рынке.

В этом смысле показателен пример ФРС и Евроцентробанка, которые, несмотря на существенный разгон инфляционных процессов, очень неохотно идут на конкретные шаги по снижению денежного предложения.

Не думаю, что в этой ситуации ЦБ РФ стоит продолжать закручивать гайки — сокращение кредитования наблюдалось уже в октябре. Инфляция тоже уже начала замедляться, стоит подождать, не нанося удара восстанавливающейся экономике», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решения о повышении ключевой ставки оказывают видимое влияние на экономику и растущую инфляцию, поэтому возможно дальнейшее повышение ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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