Москва, 17 ноября 2021, 15:40 — REGNUM В настоящее время есть две главные причины, по которым РФ снижает вложения в ценные бумаги США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг
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«Во-первых, это политическая причина, — сказал Ковригин. — Россия пытается максимально дистанцироваться от США. Между державами сохраняются и даже усиливаются противоречивые отношения. Отказ от американских долговых инструментов — один из шагов в этом политическом противостоянии. Во-вторых, Россия пытается диверсифицировать свой портфель инвестиций. И правильно делает».

Экономист подчеркнул, что американские ценные бумаги до сих пор остаются одними из самых ликвидных, но расширение инструментов вложений нивелирует риски инфляции, политической и экономической нестабильности, международных санкций и прочего.

«На сегодняшний момент вряд ли мы сможем найти менее рисковые ценные бумаги на международном рынке, чем облигации США. Но любая, даже самая стабильная бумага никогда не бывает полностью безрисковой. Поэтому диверсификация — важнейший шаг на пути к снижению рисков. Россия и дальше, видимо, продолжит диверсификацию и будет снижать вложения в американские инструменты. Этому способствуют и противоречивые отношения с США, и повысившаяся мировая инфляция», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём вложений России в государственные ценные бумаги в сентябре 2021 года сократился до 3,92 млрд долларов (285 млрд рублей).

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