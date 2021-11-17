Москва, , 15:40 — REGNUM В настоящее время есть две главные причины, по которым РФ снижает вложения в ценные бумаги США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

Рынок ценных бумаг pictavio

«Во-первых, это политическая причина, — сказал Ковригин. — Россия пытается максимально дистанцироваться от США. Между державами сохраняются и даже усиливаются противоречивые отношения. Отказ от американских долговых инструментов — один из шагов в этом политическом противостоянии. Во-вторых, Россия пытается диверсифицировать свой портфель инвестиций. И правильно делает».

Экономист подчеркнул, что американские ценные бумаги до сих пор остаются одними из самых ликвидных, но расширение инструментов вложений нивелирует риски инфляции, политической и экономической нестабильности, международных санкций и прочего.

«На сегодняшний момент вряд ли мы сможем найти менее рисковые ценные бумаги на международном рынке, чем облигации США. Но любая, даже самая стабильная бумага никогда не бывает полностью безрисковой. Поэтому диверсификация — важнейший шаг на пути к снижению рисков. Россия и дальше, видимо, продолжит диверсификацию и будет снижать вложения в американские инструменты. Этому способствуют и противоречивые отношения с США, и повысившаяся мировая инфляция», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём вложений России в государственные ценные бумаги в сентябре 2021 года сократился до 3,92 млрд долларов (285 млрд рублей).

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