Тбилиси, 17 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не требуется перевод из тюремной больницы в гражданскую клинику, несмотря на то, что он объявил голодовку. Об этом 17 ноября заявил журналистам лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передаёт телеканал «Пирвели»

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

"В Грузии миллионы людей голодают, никому из них не нужна многофункциональная клиника», — сказал лидер партии.

Он также назвал голодовку Саакашвили «шантажом». Кобахидзе отметил, что в случае прекращения экс-президентом голодовки от неё также откажется депутат парламента Грузии, лидер партии «Дроа» Елена Хоштария, которая голодает с 3 ноября, требуя перевода Саакашвили в клинику.

Ранее Кобахидзе заявил, что голодовка Саакашвили является «фейком», а Хоштария голодает по-настоящему.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.