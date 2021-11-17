Сыктывкар, , 15:39 — REGNUM За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 369 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 99 случаев, Ухте — 83 и Усинске — 32. Всего под медицинским наблюдением находятся 10 624 человека.

Официально в республике подтверждено 2 137 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, 13 из них были зафиксированы накануне, 16 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число больных ковидом пополнили 36 626 человек.