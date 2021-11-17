Голд-Кост, Австралия, 17 ноября 2021, 15:38 — REGNUM Австралийский боксёр Тим Цзю одержал победу над представителем Японии Такеши Иноуэ. Поединок прошёл 17 ноября в австралийском городе Голд-Кост.
В 12-м раунде Цзю отправил своего соперника в нокдаун. Тем не менее. противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой Цзю единогласным решением судей.
27-летний Цзю одержал на профессиональном ринге 20 побед в 20 поединках (из них 15 — нокаутом). Он завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific.
Цзю занимает первое место в рейтинге WBO и в следующем бою может встретиться аргентинцем Брайаном Кастаньо, который является обладателем пояса.
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