Голд-Кост, Австралия, 17 ноября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Австралийский боксёр Тим Цзю одержал победу над представителем Японии Такеши Иноуэ. Поединок прошёл 17 ноября в австралийском городе Голд-Кост.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дежкин. 1970. СССР Бокс

В 12-м раунде Цзю отправил своего соперника в нокдаун. Тем не менее. противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой Цзю единогласным решением судей.

27-летний Цзю одержал на профессиональном ринге 20 побед в 20 поединках (из них 15 — нокаутом). Он завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific.

Цзю занимает первое место в рейтинге WBO и в следующем бою может встретиться аргентинцем Брайаном Кастаньо, который является обладателем пояса.